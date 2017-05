Brugge is financieel gezond

Vorig jaar had de stad bijna 250 miljoen euro aan inkomsten en daalde de stadsschuld tot 78,5 miljoen euro.

De echte impact van het slechte toeristische jaar zullen we pas in de jaarrekening van 2017 zien, maar Brugge kan eind 2016 uitpakken met een mooi financieel rapport. De inkomsten van de stad stegen de afgelopen tien jaar met 60 miljoen euro en de stadsschuld is met zo’n 33 miljoen euro

Schepen van financiën Boudewijn Laloo: “Een toverformule bestaat uiteraard niet, maar in 2016 zijn we tot de conclusie gekomen dat we voldoende liquide middelen hebben. We hebben geen leningen moeten aangaan. En hoe minder je leent, hoe minder schulden je hebt."