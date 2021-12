De organisatoren haalden voor het stadsfestival fotografie in primeur het werk van John Divola en Mimi Plumb, twee Amerikaanse fotografen, naar ons land. Hun werk zijn voorbeelden van de typisch Amerikaanse grootstedelijke cultuur in de jaren ’70.

Meer dan 40 fotografen

Naast de foto’s van Divola en Plumb in de Speelmanskapel kan je op tien locaties terecht in de Brugse binnenstad. Er wordt in totaal werk van meer dan veertig fotografen tentoongesteld. Het Brugse Fotofestival loopt nog tot eind dit jaar.