Brugge Foundation opent tuin van Sint-Godelieveabdij

Goed verborgen rustige plekjes in Brugge. Zo mag je de binnentuinen van de Sint-Godelieveabdij in Brugge zeker noemen.

Maar daar komt verandering in. Brugge Foundation beheert de site sinds deze maand en wil er een rustige lunchplek en een openbare boomgaard maken. Als test gaat één van de tuinen deze maand al vier keer open voor het publiek. Vandaag kon je er gaan kubben.

De vereniging wil waardevolle sites in de binnenstad een nieuwe, publieke bestemming geven. Met activiteiten wil Brugge Foundation nagaan wat dan een definitieve nieuwe bestemming van deze site kan worden. En welke organisaties daarbij kunnen helpen. Tegen eind volgend jaar moet de Foundation een masterplan voor de site voorleggen aan de stad. Volgende week woensdag en op 30 augustus gaat de tuin opnieuw open voor het publiek. De Godelieveabdij is de eerste site in het beheer van Brugge Foundation.