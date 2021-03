Vorig jaar was er door corona geen kerstmarkt in Brugge en daarom wil de stad dit jaar extra inspanningen leveren om dit jaar sfeer en gezelligheid te brengen in de eindejaarperiode. Aan het concertgebouw komen er nu 20 extra kraampjes voor kinderen. De handelaarsvereniging van Brugge is tevreden met de beslissing. Ze vraagt al jaren om de kerstmarkt uit te breiden naar 't Zand.