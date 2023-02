Brugge gaat zo'n 4 hectare ontharden

De stad Brugge gaat dit jaar in totaal zo'n 4 hectare oppervlakte ontharden en groen in de plaats creëren. Onder meer in Zeebrugge is dat het geval en op het Gaston Roelandtsplein in Assebroek.

Op dit moment ontharden ze ook nog een extra stuk aan de achterkant van het station van Brugge. Die plek werd bij de aanleg in 2014 door veel Bruggelingen 'Het lelijkste plein van Europa' genoemd door het vele grijze beton. Onlangs is hier al een stuk onthard en bloemenperkjes aangelegd. Nu pakken ze een extra stuk aan en maakt het beton plaats voor beplanting. (lees verder onder de foto)

Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein Brugge: "Groen in een stad is zeer belangrijk. Je hebt gezonde lucht, de mensen vinden het leuk. Je brengt kleur in de omgeving, zeker in de zomer. We gaan dit jaar 4 hectare ontharden, ook in de deelgemeenten. En de mensen vinden dat eigenlijk wel zeer aangenaam. Die stenen vlaktes, dat is van vorige eeuwen."