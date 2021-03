Brugge geeft negatief advies voor windturbine Kruisabelewijk

De windmolen zou komen bij een betonbedrijf, maar die plaats is onverantwoord, zegt schepen Franky Demon: “In het havengebied ten Westen van het Boudewijnkanaal staan al windturbines, maar het havengebied ten Oosten van het kanaal waar deze windturbine zou komen is agrarisch gebied, natuurgebied en parkgebied. De woonwijk Kruisabele ligt daar midden in. Een windturbine hoort in dit landschappelijk waardevol gebied niet thuis.”

"Geen risico"

De Kruisabelewijk protesteerde vorig weekend nog tegen de komst, en de stad gaf toen al te kennen dat ook zij daar liever geen windturbine ziet verschijnen. “Met alle onzekerheden en onduidelijkheden in verband met mogelijke hinder, kunnen en willen we dit risico niet nemen”, zegt Demon.

Het negatief advies gaat nu naar Vlaanderen, dat zal moeten beslissen.

