Die werden op de Indische nieuwszender India TV getoond in het kader van de gevluchte Indische diamantair Nirav Modi. De man wordt ervan verdacht Indische banken voor zowat 1,4 miljard euro te hebben opgelicht. Volgens de zender zou hij zich in de Breydelstad schuilhouden. Of dat zo is, is niet duidelijk. Maar het levert de stad alvast onbetaalbare reclame op.