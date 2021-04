Brugge heeft 1,5 miljoen over voor start Ronde Van Vlaanderen

De eerste start in 2023 zal de stad 450.000 euro kosten. De stad vindt de investering perfect te verantwoorden omdat de Ronde wereldwijd goed is voor 80 miljoen kijkers. Ook is er een hele week lang belangstelling voor het wielermonument. Brugge betaalt in '23 450.000 euro voor de start. In 2025 en 2027 telt de stad 500.000 euro en 550.000 euro neer. Ook in de jaren dat Vlaanderens mooiste in Antwerpen start, zal er in Brugge wielerbeleving zijn. "Ik denk dat we een heel belangrijke organisator van wielerwedstrijden zijn en een voorstelling van onze wielerkalender kunnen we hier wel doen in de niet-organisatiejaren", zegt Tomas Van Den Spigel van Flanders Classics.

De start in Brugge betekent ook dat het parcours er anders zal uitzien. Nog even geduld tot 2023. En dan is het aan de parcoursbouwers om de West-Vlaamse lus in te vullen.

