Brugge heeft als eerste windplan klaar

En dat kan in het havengebied en in het industriegebied aan de Blankenbergse Steenweg. Het windplan is ook een garantie dat Brugge de opgelegde klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 haalt.

Een windplan moet situaties zoals in de Brugse Kruisabelewijk vermijden. Luminus diende een aanvraag in voor de bouw van een windturbine op de site van het bedrijf Inter Beton. Te dicht bij de woonwijk, vond ook het stadsbestuur. Het windplan zet orde op zaken in Brugge. Schepen Franky Demon: "We gaan geen windmolens zetten rond woonwijken dichter dan 500 meter of zelfs 1.000 meter in het geval van Zwankendamme. Ook niet waar er mooie vlaktes en natuur is. Sorry, dat kan niet. En zo hebben we vlekken gemaakt en die zijn voor eens en altijd duidelijk. Daar kunnen windmolens."

De drie groene vlekken zijn zones waar nu al windmolens staan. Het windmolenplan is ook een houvast voor energiebedrijven die willen investeren in windenergie. Het grondgebied Brugge telt nu 52 windmolens. Op korte termijn komen er daar nog eens 13 bij.

LEES OOK: