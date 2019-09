Brugge herdenkt 75ste verjaardag van de bevrijding

In Brugge is zaterdagochtend in aanwezigheid van prins Laurent en de Britse prins Andrew de bevrijding van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Na een bloemenhulde aan het monument voor King Charles II volgde op de Markt nog een parade van de Grenadier Guards, de militaire...

Op 12 september 2019 zal het precies 75 jaar geleden zijn dat Brugge bevrijd werd. Door middel van onderhandelingen dwong generaal-majoor Harry Wickwire Foster de bezetters tot de aftocht. Dat zorgde ervoor dat er geen slachtoffers vielen en dat de Brugse monumenten gespaard bleven. De bevrijding van Brugge werd vrijdagavond naar jaarlijkse gewoonte herdacht met een concert in de kerk van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken. Zaterdagochtend stond onder andere een bloemenhulde, in aanwezigheid van Prins Laurent en de Britse prins Andrew, aan de gedenksteen voor de Engelse koning Charles II op het programma. Tijdens zijn ballingschap in Brugge stichtte de koning het korps Grenadier Guards, die ook tijdens de plechtigheden aanwezig waren.

Na de bloemenhulde trok het gezelschap naar de Brugse Markt voor de parade van de Grenadier Guards en hun muziekband.