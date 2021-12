Oppostiepartij N-VA was al langer voorstander om de verzekeringsportefeuille van de groep Brugge (stad, politiezone, OCMW en welzijnsverenigingen) te laten doorlichten. "Deze heuse besparing verheugt ons uiteraard, maar verrast ons niet. Daarom hebben we ook meermaals op dezelfde nagel blijven kloppen. Dit is zeer goed nieuws voor de Brugse stadskas en de Brugse belastingbetaler. Feit is wel dat we de voorbije jaren miljoenen euro's teveel betaald hebben," zegt fractieleider Geert Van Tieghem.