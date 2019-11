Brugge investeert 110.000 euro in Breydelstadion

Dat geld moet onder meer dienen om de elektriciteit te vernieuwen en voor de herstelling van betonwerken. Ook Club Brugge en Cercle Brugge investeren enkele tienduizenden euro's in de voetbaltempel.

2023

Zoals bekend wil Club Brugge een nieuw stadion bouwen langs de Blankenbergse steenweg. Maar dat dossier zit momenteel muurvast omdat enkele externe partijen daar bezwaren tegen hebben. Tot het zover is blijft Club in het verouderd Breydelstadion voetballen. Tegen het einde van het jaar zou er meer duidelijkheid moeten zijn over het stadiondossier. Club en Cercle mogen alvast tot 2023 in het Breydelstadion blijven voetballen.