Brugge klaar voor -en blij met- de Ronde

Zo goed als alle hotels zijn volzet voor het weekend. Op de Markt wordt momenteel het startpodium opgezet.

Thierry Peere van De Carré op de Markt: "Dat is het begin van een topdag. Dat zal goed verlopen denk ik. Het is zes jaar geleden, dus het is terug een nieuw gegeven. Maar als de koers verdwenen is, dan gaat het over naar een gewone zondag. Maar het is toch het begin van het seizoen voor ons. Het begin van de paasvakantie ook, het eerste weekend van het paasverlof. En dat is toch een tof gegeven om het seizoen in te gaan."

Veel straten in de binnenstad zijn versierd met spandoeken met daarop tekeningen van cartoonist Marec. Het zorgt voor gezelligheid in de stad. Zaterdag is er trouwens ook al de Ronde voor wielertoeristen in Brugge. Sandra Timmerman van Horeca Brugge: "Dat maakt dat we eigenlijk vanaf vandaag en morgen echt al een leuke sfeer terugvinden van mensen die al de stad komen verkennen, een terrasje doen, iets lekkers eten. Uiteraard is dat ook voor onze logies in Brugge een meerwaarde."

95 procent van alle hotels in Brugge zijn volzet, tegen het weekend is wellicht alles volgeboekt.