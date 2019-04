In Brugge zijn er maar liefst 160.000 extra bloembollen aangeplant in de stad en dat is er aan te zien.

Dat is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. In de binnenstad zijn er 47.300 bloembollen aangeplant en die zullen deze lente allemaal in bloei staan. Zo krijgen de perken in het Astridpark, het Minnewaterpark en het Koning Albertpark een extra fleurige toetst. Op bermen, pleintjes en ronde punten komen er onder meer anemonen, krokussen, hyacinten en narcissen bij. En ook de deelgemeenten worden letterlijk in de bloemetjes gezet. Daar zijn er meer dan 110.000 bloembollen aangeplant.