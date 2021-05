Brugge krijgt driejaarlijks Reiefestival

Het Reiefestival zal plaatsvinden op verschillende locaties in de binnenstad, en vindt voor de eerste keer plaats in 2023. Thema van de eerste editie wordt 'geloof'. De stad doet nu een oproep naar kunstenaars. "We willen professionele makers uit Vlaanderen en daarbuiten aantrekken," zegt cultuurschepen Nico Blontrock. "We denken aan theatermakers, choreografen, circusartiesten of kostuumontwerpers."

Inspiratiebox

Brugge Plus lanceert nu een oproep aan mogelijke deelnemers. Die krijgen ook een inspiratiebox met feiten en wat achtergrond bij de Brugse geschiedenis, stukken uit de museumcollecties en interviews met mensen die het thema geloof breed belichten.

"We gaan de voorstellen laten beoordelen door een onafhankelijk selectiecomité," zegt burgemeester Dirk De fauw. "We gaan ze beoordelen op artistieke kwaliteit, de band met het centrale thema, de praktische haalbaarheid en het budget.