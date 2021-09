Brugge lanceert beleidsplan voor winkelgebied

De stad Brugge pakt uit met een beleidsplan om de kwaliteit van winkels en horeca in het kerngebied beter te sturen.

Vooral in de hoofdwinkelstraten zoals de Steenstraat, Geldmuntstraat en Zuidzandstraat wil de stad streng toezien op het aanbod van nieuwe winkels die er opengaan.

Iedereen herinnert zich de komst van een Mac Donalds in een oud-bankgebouw in de Steenstraat enkele jaren geleden. Ondanks hevig verzet kon de stad Brugge dit niet tegenhouden. Het nieuwe beleidsplan moet de stad nog beter wapenen tegen de komst van te veel niet-kwalitatieve handelszaken in het kernwinkelgebied. Het juridische luik moet wel nog verder worden uitgewerkt.