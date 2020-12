Brugge lanceert druktebarometer

Op de website van de stad zal je op basis van kleuren kunnen zien hoe druk het is in de winkelstraten en op het parcours van Wintergloed. Meer dan 30 stewards zullen alles in goede banen leiden na de overrompeling van twee weekends terug.

De druktebarometer werkt op basis van GSM-signalen. Een overrompeling zoals bij de start van Wintergloed wil de stad vooral voorkomen. Zaterdag wordt het mooi weer en dus meteen een grote test. Als het nodig is kan de politie winkelstraten of delen van het lichtparcours afsluiten.

