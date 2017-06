Brugge voert een GAS-boete van 250 euro in voor wie zonder toestemming toeristen wil rondleiden in de stad, dat schrijft Het Nieuwsblad.

Daarmee wil de stad de wildgroei van niet erkende gidsen een halt toeroepen. De officiële stadsgidsen hadden al eerder hun ongenoegen laten blijken over de zogenaamde free tours die door gidsen in dienst van reisorganisaties gehouden worden. Die gratis concurrentie is voor hen een doorn in het oog. En bovendien zijn ze niet echt gratis want ze vragen achteraf een vrije bijdrage.