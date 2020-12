Brugge in lockdown in fotoboek van Canadese Bruggeling

Het is nog altijd bijzonder kalm in Brugge, maar tijdens de lockdown liep er werkelijk niemand op straat.

Een bevreemdende ervaring die heel wat fotografen inspireerde. Ook de Canadese fotograaf en stadsgids Andy Mc Sweeny die al bijna twintig jaar in Brugge woont, trok gewapend met zijn fototoestel door de stad en maakte foto's van de toeristische hotspots die er verlaten bijlagen. Die heeft hij nu verzameld in een boek. Het is bizar maar voor een fotograaf ook een uniek gegeven. (Lees verder onder de foto)

Unlocked for light

De titel van het boek is 'Unlocked for light'. Zwart/wit en kleurenfoto's wisselen elkaar af. Andy wil een positief verhaal brengen en wat licht brengen in deze moeilijke tijden. Het volgende boek over Brugge van de ingeweken Canadees heeft als thema reflecties.