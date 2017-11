Brugge maakt plan tegen gewelddadige jongeren

Alle partijen willen het geweld onder jongeren, vooral in de stationsbuurt bestrijden en liefst vermijden. De jongste weken doken er op internet heel wat filmpjes op van vechtende tieners. Er komt een concreet plan, met zowel een preventief als een repressief luik.

Vandaag werd ook duidelijk dat er al verschillende meisjes van de zogenaamde Zehbi-bende geplaatst zijn. De problematiek beperkt zich tot slot niet alleen tot de stationsbuurt. Overal in Brugge zijn er af en toe conflicten, van klassiek kattenkwaad tot echte vechtpartijen. Maar het probleem is momenteel zeker niet aan het escaleren, zegt de burgemeester, integendeel, het is min of meer onder controle.