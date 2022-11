Brugge maakt zich klaar voor kerstmarkt en Wintergloed

In het centrum van Brugge is de opbouw begonnen voor de kerstmarkten en wintergloed, vanaf eind deze maand.

Voor Brugge moet het voor het eerst in twee jaar weer een topperiode worden. Naast het lichtparcours van Wintergloed komen er dit jaar twee kerstmarkten en geen drie. Op het Simon Stevinplein en de grote markt zijn ze al volop aan het bouwen.

Voor de Brugse horeca en de handelaars was de kerstperiode tot in 2019 een absolute topperiode. Vooral Engelse en Spaanse toeristen zijn gek op Brugge. De ijspiste ligt in het verlichte Minnewaterpark, maar ook op de markt zijn ze nu volop aan het bouwen. Driehonderd meter verderop, op het Simon Stevinplein staan de kraampjes klaar om ingericht te worden. Het liep wel niet storm met de standhouders.

En al zijn de beruchte zwarte containers er weer, Brugge belooft toch gezelligheid en licht in de kerstperiode op veel plaatsen. Vanaf 25 november moet de stad dus weer oplichten zoals het ooit in 2019 was, met veel volk en sfeer.