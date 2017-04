Brugge meest fietsvriendelijke stad

Dat blijkt uit een enquête die Test-Aankoop eind vorig jaar hield bij 4.500 bewoners van twaalf Belgische steden. Het resultaat op vlak van fietsvriendelijkheid is volgens de consumentenorganisatie ontgoochelend, want geen enkele stad kreeg een schitterend rapport en overal zijn er verbeteringen nodig aan de fietsomstandigheden.

Netwerk van fietspaden

Brugge bleek één van de beste leerlingen van de klas op het vlak van fietspadennetwerk, fietsenstallingen en verkeersveiligheid. Op het vlak van luchtkwaliteit scoorden Waver en Brugge de beste punten. Uit de peiling blijkt voorts dat in Vlaanderen slechts een derde van de stedelingen met de fiets naar school, werk of winkel trekt. In Wallonië is de toestand duidelijk nog slechter en neemt ruim de helft van de stadsbewoners nooit de fiets voor dagelijkse korte verplaatsingen. De voornaamste verklaring hiervoor is dat het in de meeste steden ontbreekt aan een goed gespreid netwerk van mooi aangelegde en goed onderhouden fietspaden. Ook de verkeersonveiligheid is een groot struikelblok voor de stadsfietser.

Ook de blootstelling aan fijn stof en schadelijke gassen is voor een deel van de ondervraagden een reden om niet te fietsen.