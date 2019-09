Brugge meet luchtkwaliteit én geluid met sensoren

Daarmee willen ze de resultaten toetsen aan de Europese normen en de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Stad Brugge zet volop in op de uitbouw van een netwerk van sensoren van de luchtkwaliteit. Momenteel worden al zeer precieze fijnstofmetingen uitgevoerd maar de toestellen daarvoor zijn te duur om op veel plaatsen in te zetten. Daarom breidt de stad nu haar netwerk uit met sensoren. Die zijn iets minder nauwkeurig maar cruciaal om het meetnet uit te breiden.

De resultaten van de sensoren zullen bovendien getoetst worden aan de bestaande toestellen. Gedurende zes maanden wordt een proefproject uitgerold in Zeebrugge, Zwankendamme (zie foto), Lissewege en Dudzele. Daarbij wordt niet enkel fijnstof gemeten maar ook koolstof- en stikstofdioxide, luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur én geluid.

Wanneer een alarmdrempel overschreden wordt, kan er meteen worden gereageerd. Want via GPS kunnen de metingen in real time worden bekeken. Voor het proefproject wordt het dataplatform voor zes maanden gehuurd. Uit de bestaande metingen bleek al dat de luchtkwaliteit gemiddeld genomen goed is, en dat de Europese normen gerespecteerd blijven. Wel is het zo dat er een tijdelijke verslechtering van de luchtkwaliteit optreedt bij het aan- of afmeren van schepen in Zeebrugge.