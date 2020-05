Brugge ombouwen tot een trendy shoppingstad. Dat is het doel van het stadsbestuur met een nieuw shoppingplan voor de binnenstad.

Drie miljoen euro wordt ervoor uitgetrokken, gespreid over vijf jaar. Brugge komt sneller dan verwacht met zijn plan, omdat de hele coronacrisis dat ook vraagt. Leegstand is er nu amper, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Daarom is nu ingrijpen noodzakelijk.

