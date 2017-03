Brugge neemt extra stappen voor veilige schoolomgevingen

Die beslissing komt er naar aanleiding van het tragische ongeval waarbij een jongetje van zes onlangs om het leven kwam. Het kind stak het zebrapad over in de buurt van zijn school en kwam onder de wielen van een vrachtwagen terecht.

In het nieuwe plan, dat het Save Charter aanvult, wordt onder meer de opmaak of een update van het schoolvervoerplan voorgesteld. Verder wordt er waar nodig een tonnagebeperking ingevoerd, wordt de zichtbaarheid van de oversteekplaats verhoogd en bekijkt men om fiets- of schoolstraten in de schoolomgeving te realiseren. De politie staat in voor de opleiding van gemachtigd opzichters en er worden snelheidscontroles voorzien. Het budget voor het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen stijgt van 70.000 naar 120.000 euro.