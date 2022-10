Na Kortrijk en Leuven is Brugge is op 1 november dé Troosthoofdstad van Reveil. Reveil organiseert dit jaar op 1 november concerten op meer dan 100 Vlaamse begraafplaatsen.

In september werkten de stad Brugge en vzw Reveil al samen voor 'De Grote Oversteek. Met duizenden lichtjes op de Brugse reien'. Op één november is er vlakbij de nieuwe begraafplaats in Sint-Kruis. het slotconcert van Reveil. Met Raymond van het Groenewoud, Axelle Red en Marble Sounds. Maud Vanhauwaert en de Brugse stadsdichter brengen poëzie.