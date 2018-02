Brugge opent meldpunt tegen vereenzaming

Brugge heeft voortaan een meldpunt waar inwoners naar toe kunnen bellen als ze denken dat bepaalde mensen in hun buurt aan het vereenzamen zijn.

Vorige zomer werd Brugge opgeschrikt door vier overlijdens. Telkens ging het om mensen die eenzaam waren. De stad bindt sindsdien de strijd aan tegen vereenzaming. En daar hoort nu ook een meldpunt bij.

Wie bezorgd is of signalen van vereenzaming opmerkt, kan bellen naar 050/44.80.00. Na een gesprek gaan professionele hulpverleners de situatie uitklaren. Dat kan telefonisch, maar ook via huisbezoeken.

Er komt ook een buurtzorgnetwerk, waarbij professionelen en vrijwilligers elkaars aanbod leren kennen en het ook beter op elkaar afstemmen.