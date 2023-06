Brugge organiseert boekenmarkt voor het goede doel

Het Koninklijk Comité voor Initiatief Brugge organiseert in het eerste weekend van juni, juli, augustus én september een boekenmarkt langs het water, ten voordele van het goede doel.

Net als de edities in de voorgaande jaren loopt de boekenmarkt langs het water, meer bepaald langs de Groenerei en Steenhouwersdijk. De eerste boekenmarkten worden georganiseerd in het eerste weekend van juni. Alle bezoekers zijn welkom op zaterdag 3 juni en zondag 4 juni van 10 uur tot 18 uur. Het Comité voor Initiatief zorgt bovendien voor een leuk cadeautje: wie een boek koopt, krijgt een boekenlegger.

Het aanbod wordt voorzien door tal van particuliere boekenverkopers uit de regio. Van stripboeken over romans tot kookboeken, er is voor elk wat wils. "We hopen vooral dat de jeugd de weg naar deze boekenmarkten vindt en dat ze hierdoor gemotiveerd wordt om ook eens een boek ter hand te nemen", klinkt het vanuit de stad.

Voor de officiële opening op zaterdag was Brugs burgemeester Dirk De fauw aanwezig, net als onder meer Franky Demon en Nico Blontrock.