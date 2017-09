Brugge overweegt uitbreiding hotelstop

Er komt in Brugge wellicht een uitbreiding van de hotelstop, straks ook buiten het centrum. Dat zei burgemeester Renaat Landuyt in het gemeenteraadsdebat over AirBNB.

Omdat de hotelsector bedreigd is, wil oppositiepartij N-Va een beperking op het aantal nachten dat er met AirB&B verhuurd mag worden. Landuyt wil dat niet. Wel wil hij wonen in Brugge voorrang geven en daarom overweegt hij ook in de rand commerciële vakantieverhuur aan banden te leggen.

In Brugge kun je via AirB 960 slaapplaatsen boeken. 560 in Brugge zelf, en ruim 400 die alleen de naam Brugge gebruiken, en soms tot bij Rijsel liggen. Dat is niet te veel, meent Landuyt. Wel ziet hij problemen als professionele verhuurders via Air-B&B de aloude Brugse hotelstop en het plafond op vakantiehuizen omzeilen.

"Wij willen er voor zorgen dat mensen kunnen blijven wonen in het Brugse centrum. Daarom zijn we heel streng tegen mensen die huizen kopen om ze als vakantielogies te verhuren. Als men huizen koopt om er in te wonen, is er geen probleem. Koopt men huizen om te verhuren aan vakantiegangers, dan hebben ze een groot probleem want dat is een bouwmisdrijf en we volgen dat heel strikt op."

Brugge overweegt nu om paal en perk te stellen aan verhuurders die ook buiten het centrum panden kopen voor toeristische verhuur. Landuyt denkt aan een uitbreiding van de hotelstop in de rand.