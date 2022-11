Brugge pakt uit met stadsapp

Brugge pakt uit met aan stadsapp. De gratis applicatie voor de smartphone is in de eerste plaats bedoeld voor inwoners om afspraken te maken met een stadsdienst. Je kan er ook meldingen maken, van een losliggende steen, bijvoorbeeld

Brugge heeft de app zelf ontwikkeld. Inwoners kunnen voortaan via de app op hun smartphone een afspraak maken, dat kon al online. De app is ook een snelle manier voor inwoners, bezoekers en ondernemers om iets te melden bij de stad. Handig is ook dat je een foto kan toevoegen en kan opvolgen wat er met je melding gebeurt.

Jaarlijks ontvangt Stad Brugge meer dan 11.000 meldingen, van het signaleren van een onveilige verkeerssituatie tot het melden van een kapotte schommel. Deze meldingen komen grotendeels binnen via brugge.be. Vanaf nu kunnen meldingen dus nog sneller worden gemaakt via de app.

De melder kan in de StadsApp kiezen uit een korte keuzelijst of via een trefwoord een thema opzoeken. Met de ingebouwde gps deelt de app de juiste locatie en kan de gebruiker meteen een foto uploaden. Na het formuleren van een korte omschrijving kan de melding worden verzonden. De app maakt slim gebruik van de functies van het telefoontoestel om nog efficiënter en sneller een melding aan het stadsbestuur door te geven.

Schepen van Smart City Minou Esquenet: “Gebruikers met een account kunnen bovendien in realtime de status van hun melding opvolgen. Iedere status krijgt een eigen kleurencode en door op het scherm te klikken, krijgt de gebruiker een update over de status te zien. Zo ben je als melder meteen mee met de laatste informatie.”