Brugge past begroting aan door inflatie en hoge energiekosten

Het stadsbestuur in Brugge noemt de begrotingswijziging erg ingrijpend.

De coronacrisis kostte Brugge al 50 miljoen euro extra. En nu komen daar ook nog de hoge inflatie en de energiecrisis bij. De stad past daarom z'n begroting aan. Mercedes Van Volcem, schepen van financiën Brugge: "Wat wij nu moeten doen tegen inflatie en energiekostenstijging, heeft een heel grote impact omdat de helft van ons budget personeelskost is. Als we alles nu rekenen in onvoorziene uitgaven, is dat 55 miljoen euro."

Veel overheden hebben het moeilijk, ook Brugge

Ook de personeelskosten stijgen met bijna 40 miljoen euro. Brugge bevriest meteen alle aanwervingen van nieuw personeel voor dit jaar. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: "We hebben het ene na het andere. De ene tegenvaller na de andere. Het zorgt ervoor dat alle overheden het moeilijk krijgen, ook onze stad Brugge, om de eindjes aan elkaar te knopen."

En er is meer. Er komen ook hogere logiestaksen, hogere ticketprijzen in musea en duurdere parkeertarieven in Brugge. En op kantoor wordt het soms koukleumen. "De energiekosten zijn nu begroot zijn op 6,6 miljoen euro. Om die in te perken is beslist dat wij 19 graden hanteren in de gebouwen om te komen werken, wat eigenlijk niet zo leuk is."