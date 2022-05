Brugge plaatst 400 extra groene stoelen, ondanks vandalisme

Stad Brugge heeft deze ochtend 400 extra groene stoelen geplaatst, verspreid over negentien locaties in de stad. De stoeltjes zijn niet alleen in trek bij voorbijgangers en toeristen, maar ook het mikpunt van vandalisme.

De groene stoeltjes zijn haast niet meer weg te denken uit het Brugse straatbeeld. Daarom plaatst Brugge er dit jaar nog eens 400 extra. Al drie jaar staan de stoelen in Brugse parken en op pleinen. "Ik deed inspiratie op in New York en Parijs. De groene stoelen zorgen voor een hippe toets in een historische omgeving", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

"Ze geven mensen de kans om te genieten en een babbeltje te slaan." Maar het zitmeubilair is ook in trek bij vandalen of dieven. Sinds de start van het project zijn er zeker al 200 van die stoelen beschadigd of gestolen.