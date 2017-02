Brugge plaatst nog meer camera's

Het cameraschild moet misdadigers afschrikken en het makkelijker maken om hen op te sporen. De ANPR-camera's komen onder meer langs de Bevrijdingslaan. Maar het stadsbestuur ziet ook mogelijkheden op de Blankenbergse Steenweg, het afrittencomplex van de A11 en in het verlengde van de Baron Ruzettelaan. Het kostenplaatje van het project wordt op een half miljoen euro geraamd.

De 22 camera’s in de binnenstad zijn vernieuwd. Ook aan het Entrepot en in de Leopold III-laan staan de nieuwe toestellen. De toenemende drukte in de winkelstraten en de steekpartij op de Markt waarbij Mikey Peeters in 2014 om het leven kwam, hebben de installatie van het cameraschild versneld. Op termijn wil het stadsbestuur het schild nog verder verfijnen met camera’s met nummerplaatherkenning rond de binnenstad. Daarvoor wil Brugge nog eens 500.000 euro vrijmaken.