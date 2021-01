Brugge roept ondernemers op om getroffen collega's te helpen met gratis advies

De stad Brugge roept nu alle Brugse ondernemers op om collega’s uit zwaar getroffen sectoren als toerisme, horeca, evenementen en contactberoepen te helpen met gratis zakelijk advies.

3/4 van de horecazaken zwaar getroffen

Toeristisch Brugge biedt vandaag een troosteloze aanblik. Niet alleen door het druilerige weer, maar vooral door de gesloten horecazaken en de leegte door het toerisme dat er niet is. Het weegt zwaar op de ondernemers, veel zwaarder dan gedacht. In de binnenstad is zowat driekwart van de zaken zwaar getroffen. 'Toch wel tussen de 70 en 75% momenteel, ja', zegt Sandra Timmerman van Horeca Brugge. 'We mogen terecht wel stellen dat Brugge het zwaarst getroffen zal zijn in onze provincie. We hebben deze zomer bewezen dat we veilig de horeca konden openstellen. We hebben maanden contacttracing zelf georganiseerd. Nooit zijn deze cijfers opgevraagd door de overheid. De haard van besmetting is niet terug te brengen naar de horecasector. Ik denk dat we nu onze economie totaal kapot aan het maken zijn', aldus Timmerman

Ondernemers samenbrengen

Brugge wil daarom ondernemers samenbrengen om uit de impasse te geraken, want de vele alarmsignalen voorspellen weinig goeds. Pablo Annys, schepen van Ondernemen in Brugge: 'We doen vandaag een open oproep naar Brugse ondernemers uit de zakelijke, fiscale en juridische dienstverlening om gratis ondersteuning te gaan bieden aan de ondernemers in die getroffen sectoren, zoals toerisme, horeca, evenementen, maar ook contactberoepen. Wij hebben al gepolst bij een aantal bedrijven en hun enthousiasme is heel groot.'

Zoeken naar nieuwe concepten

Een van die bedrijven is het adviesbureau Lievens en Co uit Brugge, dat ondernemers begeleidt op cruciale momenten door mee te denken over oplossingen. Ludo Lievens: 'Hoe kan je morgen iets anders doen of met dezelfde accommodatie uw business gaan omvormen? We hebben bijvoorbeeld gezien dat restaurants overschakelen naar take-away. Maar er zijn ook nog heel wat andere verhalen. In de zomer een pop-up bar opendoen bijvoorbeeld, zoals Hertog Jan. Zij hebben hun tuin opengezet met een heel nieuw concept.'

Advies krijgen of geven kan via de webstek brugge.be/ondernemersvoorondernemers. Op die manier wil Brugge vermijden dat er straks een ravage in het economisch weefsel aangericht wordt.