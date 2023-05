Brugge ruimt eendenkroos uit Damse Vaart om zwemmen mogelijk te maken

Brugge trekt extra geld uit om de Damse vaart te onderhouden en eendenkroos te voorkomen zodat er kan gezwommen worden. Vorig jaar kon de wedstrijd Damme-Brugge niet doorgaan omdat de Damse vaart groen kleurde van de eendenkroos.

Op vraag van de verenigingen die in de Damse Vaart zwemmen, komt Brugge nu tussen in het onderhoud van de vaart om het eendenkroos tot een minimum te beperken en zwemmen in open water deze zomer mogelijk te maken. De stad zal een beroep doen op gespecialiseerde firma's om de vaart te onderhouden. Zo wordt er een jaarlijkse maaibeurt van onderwaterbeplanting voorzien. De Langerei Zwemmers krijgen 4000 euro om materiaal aan te kopen om planten te maaien.

Verder wordt er een firma aangesteld om het al aanwezige eendenkroos te verwijderen. Brugge maakte al budget vrij voor het traject op Brugs grondgebied. Volgende week zitten de vijf verenigingen die de Damse vaart gebruiken samen met de stad Damme, die hopelijk met geld over de brug komt voor de voor de andere helft van de vaart.

Stijgende vraag openzwemwater

"De vraag naar openzwemwater is de laatste jaren groter en het aantal leden bij sportclubs die gebruik maken van openzwemwatermogelijkheden stijgt. Zwemmen in de Damse Vaart staat tijdens de zomermaanden traditioneel op de agenda van vele zwemliefhebbers. Zwemmen in de natuur heeft grote charmes, maar helaas heeft de natuur ook zijn beperkingen, of in dit geval letterlijk obstakels. Om die uit de weg te ruimen, zetten we de nodige middelen in, samen met de zwemverenigingen", zegt Brugs schepen van Sport Franky Demon. "Op die manier willen we alles op alles zetten om de wedstrijd Brugge-Damme dit jaar wel te laten doorgaan en de Langerei Zwemmers een geslaagd openwaterseizoen te laten beleven", aldus Franky Demon.