Brugge schakelt buddy's in om te gaan lopen

‘Brugge beweegt’ pakt samen met Dwars door Brugge uit met een project om mensen te motiveren om te lopen. Dit jaar is er een buddy-initiatief. Studenten bewegingsleer van Howest willen lopers over de streep te krijgen.

Straks zijn er zeker 90 studenten ter beschikking. Intussen hopen ze in Brugge dat Dwars door Brugge in de maand mei effectief kan plaatsvinden.

Franky Demon, schepen van sport Brugge: “Wie wat langer thuis zat in de pandemie of wat al te veel alleen is, krijgt de kans om de draad weer op te pikken. Je kunt samen met een student bewegingsleer gaan trainen voor de Brugse wedstrijd in mei. De bedoeling is dat de studenten echt de mensen uit hun kot halen en motiveren om samen te gaan lopen, in een bubbel van vier.”

Uiteindelijk, wanneer je bent klaargestoomd kun je, samen met je buddy, de wedstrijd van 5 of 15 kilometer uitlopen. Brugge Beweegt benadrukt dat het initiatief voor iedereen is. Ook voor zij die nog nooit echt gelopen hebben.