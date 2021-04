Brugge schreef in 2020 één vierde minder gasboetes uit dan in 2019. De daling komt wellicht door de coronacrisis.

Die zorgde voor de sluiting van de horeca- en handelszaken waarbij er minder mensen op straat kwamen.

Het aantal dossiers zakte van 443 in 2019 naar 327 vorig jaar. Opvallend is dat er vorig jaar slechts 48 wildplassers beboet zijn. Dat is historisch laag. Het aantal inbreuken op nachtlawaai is bijna verdubbeld. Het waren er vorig jaar bijna veertig.