Brugge start campagne tegen woninginbraken

Stad Brugge wil met deze nieuwe campagne de Bruggeling aansporen om eventuele inbrekers te slim af te zijn. Dat kan namelijk door thuis een bewoonde indruk te creëren tijdens de afwezigheid. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen.

De meeste woninginbraken in Brugge vinden plaats tijdens de afwezigheid van de bewoners. Dieven gaan op zoek naar woningen waar niemand thuis is. Ze maken gebruik van de afwezigheid om in te breken. Dieven worden tenslotte liever niet gezien, gehoord of gestoord. Burgemeester Dirk De fauw: “Verlicht je woning, zet een wagen op de oprit en laat de rolluiken niet volledig naar beneden tijdens je afwezigheid. Dan wordt het voor inbrekers een pak moeilijker om in te schatten of er iemand thuis is.”

De campagne gaat verder dan de broodzakken en de brochures, ook online worden de Bruggelingen geïnspireerd. Schepen van Preventie Mathijs Goderis: “We vragen om zoveel mogelijk de GIF, een kort filmpje, te delen met vrienden en familie. Het is te vinden op de Facebookpagina van Stad Brugge en van Politie Brugge en in de buurtinformatienetwerken. We willen dat iedereen meehelpt om de boodschap te verspreiden, want samenleven doe je niet alleen.”

Ook korpschef Dirk Van Nuffel roept op om alert te blijven: “Meld verdachte gedragingen op het nummer 050 44 88 44. Wij zijn waakzaam, bent u dat ook?”