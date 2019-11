Brugge stelt ruimtelijk deelplan Ezelstraatkwartier voor

Zo’n ruimtelijk deelplan is verplicht voor de Unesco Werelderfgoedzone waar het Ezelstraatkwartier deel van is. De Brugse binnenstad is ingedeeld in negen deelplannen. Zo’n plan legt vast wat de mogelijkheden voor aanpassingen of vernieuwingen zijn in de toekomst. Maar altijd met respect voor het erfgoed.

Schepen Franky Demon: "We gaan kijken welke zaken we groener kunnen maken. De Karmelietessen zijn bijvoorbeeld vertrokken. Het klooster staat leeg. Welke functie kan dat klooster krijgen? Kunnen we de tuin openstellen voor de buurt? Dan hebben we de grote gebouwen van Howest in de Sint-Jorisstraat. De school wil daar een stuk behouden maar wil ook een stuk verkopen. Welke functies kunnen er daar in ? We hebben ook nog de school de Marikolen en het Sebrechtspark. Hoe kunnen voor een betere mobiliteit zorgen voor de fietsende leerlingen? Dat zijn allemaal zaken die we nu gaan onderzoeken."