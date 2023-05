Brugge strijdt verder tegen sigarettenpeuken met nieuwe campagne

De afgelopen weken waren er op verschillende locaties in Brugge opruimacties waarbij vooral peuken zijn verzameld. 25.000 in totaal. En vorig jaar zijn 137 GAS-boetes uitgeschreven voor het weggooien van peuken. Nieuwe maatregelen zijn nodig.

Mathijs Goderis, schepen van Preventie Brugge: "Er komen ook sjablonen aan de rioolputjes want veel te vaak zien we nog mensen die hun peuk zomaar in het rioolputje gooien. Dat is niet de bedoeling, dat is geen asbak. Daarnaast hebben we een speciale peukentegel die verzonken zit in de grond en de mensen kunnen daar hun peuk in gooien. We hopen op die manier het probleem van de peuken een beetje te kunnen aanpakken. Het is misschien een kleine fractie maar wel eentje dat zorgt voor veel vervuiling en veel ergernis bij de Bruggeling."