Brugge in teken van klassieke muziek op 'Iedereen Klassiek'

Brugge staat vandaag de hele dag in het teken van klassieke muziek. Al voor de 7de keer strijkt radiozender Klara neer in de stad met het gratis festival ‘Iedereen Klassiek’.

Niet alleen in het concertgebouw, maar ook op verschillende plaatsen in het centrum kan iedereen genieten van klassieke muziek. Heel wat enthousiastelingen blazen op de Grote markt mee op een pBone-trombone. Ook zanger en MNM-DJ Brahim komt de bezoekers warm maken. Zo wil radio Klara bewijzen dat klassieke muziek niet oubollig is.