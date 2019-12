Brugge test zelf elektrisch stadsbusje uit

Daarmee willen ze vervoersmaatschappij De Lijn overtuigen om in Brugge over te stappen op kleinere elektrische bussen. De kleine shuttlebus biedt plaats aan ongeveer twintig mensen en zal drie maanden getest worden. Daarvoor betaalt de stad maandelijks 6.000 euro aan maatschappij Keolis. "We hebben duidelijk gesteld in ons mobiliteitsplan dat we voortrekker willen zijn in elektrische bussen", zegt burgemeester Dirk De fauw. "Maar voor een stad als Brugge moet dat op maat van de binnenstad gebeuren. We hopen met dit project De Lijn te overtuigen om ook te investeren in kleinere elektrische modellen. Om de volledige binnenstad te kunnen bedienen, zouden er 25 à 30 shuttlebussen moeten worden aangekocht. "Het is natuurlijk logisch dat er voor de spitsmomenten wel grotere elektrische bussen worden ingezet", klinkt het. "Daar volgen we De Lijn in haar redenering."

Laadbeurten

De busjes kunnen na een nachtelijke laadbeurt een volledige dag rondrijden in de binnenstad, mits enkele korte laadbeurten overdag van ongeveer vier keer tien minuten. Daarnaast is het model ook aangepast aan rolstoelgebruikers met een uitschuifbaar plateau.

