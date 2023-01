Brugge tevreden met evolutie aantal toeristen

Dat is zeven procent minder dan in 2019, maar daar zijn ze in Brugge best tevreden mee. Want ook de buitenlanders komen stilaan terug. Eerst vanuit de buurlanden, in de zomer ook vanuit de rest van Europa en pas in het latere najaar vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Toeristen blijven doorgaans ook langer in Brugge, vooral de Britten kiezen voor een langer verblijf. Ruim één miljoen mensen maakten een boottochtje op de Reien, dat brengt de stad bijna drie miljoen euro op. De totale omzet uit dag- en verblijfstoerisme in 2022 bedraagt 624 miljoen .