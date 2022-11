Brugge verbiedt thuis slachten van dieren

De stad Brugge verbiedt thuisslachtingen. Enkel kippen of konijnen mogen nog thuis worden geslacht. Dat heeft het schepencollege beslist. "De kans op foute verdoving is groter bij thuisslachting", zegt de stad.

"Kans op fout verdoven groter"

Schepen voor dierenwelzijn Mathijs Goderis: “Het is in belang van mens én dier dat het verdoven en slachten op een correcte en professionele manier gebeurt. Zeker bij grotere dieren zoals schapen, geiten en varkens.

Bij thuisslachtingen is de kans op incorrect verdoven en slachten groter, wat onnodig dierenleed veroorzaakt. Het is ook heel moeilijk om te controleren of de verplichte verdoving bij particulieren thuis volgens de wettelijke bepalingen gebeurt.

Bovendien beschikken particulieren vaak ook niet over een ruimte die goed is uitgerust en afgeschermd van buurtbewoners. Ten slotte is het ook moeilijker om de milieu- en hygiënevoorschriften rond dierlijk afval te respecteren bij een thuisslachting."

Uitzondering: kippen en konijnen

"Het thuis slachten van kippen en konijnen blijft wel nog toegestaan", vult de schepen aan. "Zelfgekweekte dieren kunnen uiteraard nog steeds naar een slachthuis gebracht worden als alternatief voor thuisslachting.”

Beperkte aanvragen

In 2021 werden er in Brugge 14 aanvragen ingediend voor een thuisslachting door zeven verschillende mensen. Het ging om 6 schapen en 8 varkens. Dit jaar zijn er al 5 aanvragen door drie verschillende personen waarvan vier varkens en één schaap.

"Het aantal gemelde thuisslachtingen in Brugge is dus al bij al beperkt. We willen dat het slachten van dieren op een gecontroleerde en georganiseerde manier gebeurt, wat niet het geval is bij thuisslachtingen", zegt de stad.

Totaal verbod op onverdoofd slachten

Sinds 2019 geldt in Vlaanderen een totaalverbod op onverdoofd slachten. Het uitvoeren van rituele slachtingen met verdoving op erkende, tijdelijke slachtplaatsen is onderworpen aan specifieke Vlaamse wetgeving.

De steden en gemeenten kunnen zelf kiezen om thuisslachtingen al dan niet te verbieden. Het thuis slachten van runderen, paarden en ezels was sowieso al verboden in heel Vlaanderen.