Brugge verhoogt de toeristenbelasting, sector ontevreden

De Brugse hotels waren graag betrokken geweest bij de beslissing van de stad. De 92 cent verschil per nacht moeten de hotels nu misschien zelf betalen. Want veel hotels werken met touroperators en vaste jaarcontracten waarin een vaste prijs is afgesproken.

Thierry Lemahieu, adviseur hotels regio Brugge: "We zijn verontwaardigd door het feit dat we zo laat ingelicht geweest zijn. De beslissing werd genomen in juni en we hebben het nu pas vernomen. En dan nog door geruchten in de wandelgangen. We waren niet betrokken bij de berekeningen en we werden ook niet op tijd ingelicht."