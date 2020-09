Brugge verliest 25 miljoen euro aan inkomsten door corona

Schepen van financiën Mercedes van Volcem: "Het ondergronds- en bovengronds parkeren wordt geraamd op een verlies van 3 miljoen euro. Maar dan hebben we bijvoorbeeld ook geen markten en inkomsten uit musea. Normaal brengen museumbezoeken 4 miljoen euro per jaar op. Je ziet dat de toerist en de bezoeker de draaischijven zijn van onze economie en ook bijzonder belangrijk zijn voor de stadsfinanciën."

Geen reden tot paniek

Toch is er nog geen reden tot paniek. Brugge blijft financieel gezond. "Brugge is een gezonde financiële stad. We kunnen die slechte cijfers aan. We hebben wel wat zaken vertraagd zoals de investering in de bibliotheek. Het is ook zo dat we als stad blijven investeren voor 354 miljoen euro. Dat blijft een record voor alle legislaturen."

En ook al hakt Corona stevig in op de stadskas. Toch zullen de Bruggelingen de rekening niet moet betalen. " Ik denk als mensen het moeilijk hebben dat je hen niet nog meer pijn moet doen. We hebben 2 miljoen belastingen vrijgesteld. We hebben adem gegeven en terrassen ruimer gemaakt. We hebben de terrastaks gehalveerd en we hebben alle bedrijven in Brugge vrijgesteld van de taks op economische ruimte. We hebben geïnvesteerd in mensen die het moeilijk hebben. Ik kan me dus niet voorstellen dat we een belastingverhoging zouden doorvoeren."