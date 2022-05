Brugge verwelkomt kunstwerken van Michelangelo, Jordaens en Boucher

De Stichting Jean van Caloen draagt het beheer van een collectie van bijna 2.000 tekeningen over aan Musea Brugge. In het Groeningemuseum zijn vanaf vandaag een week lang zeven topwerken uit de collectie te bewonderen.

De Stichting Jean van Caloen van het kasteeldomein in Loppem draagt de collectie vanaf vandaag over aan het Prentenkabinet van Musea Brugge. De overdracht wordt gevierd met een kleinschalige tentoonstelling in het Groeningemuseum, daarna krijgt de volledige collectie een plaats in het Prentenkabinet van Musea Brugge.

De tekeningen dateren van de late 16e tot de 20e eeuw. Ze werden verzameld door baron Jean van Caloen. "We zijn bijzonder vereerd deze fantastische verzameling te mogen verwelkomen", zegt Anne van Oosterwijk, directeur collectie bij Musea Brugge. "Met deze aanwinst doen een aantal kunstenaars hun intrede in het Prentenkabinet die nog niet in onze collectie aanwezig waren."

Het gaat onder andere om het werk de 'Zegenende priester' van Jacques Jordaens en een tekening van een jonge vrouw van de Franse meester François Boucher. Het hoogtepunt van de verzameling is de 'Steniging van de heilige Stefanus' van Michelangelo Buonarotti. In deze compositiestudie werkt Michelangelo een idee voor een schilderij of beeldhouwwerk uit.

Naast werken van Italiaanse en Franse meesters zijn vooral de Vlaamse, Hollandse en Belgische scholen vertegenwoordigd. Experten van Museau Brugge zullen de collectie grondig onderzoeken en ook digitaal ter beschikking stellen voor het publiek.