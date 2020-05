Brugge voert reservatiesysteem in voor zwemzone Coupure

Er zal een maximumcapaciteit van 30 zwemmers zijn per tijdslot om voldoende afstand te kunnen bewaren. Reserveren is gratis en er worden dit jaar geen kleedkamers voorzien.

De stad Brugge besliste afgelopen week terug een zwemzone in te richten aan de Brugse Reien ondanks de coronamaatregelen. Wel zorgde het stadsbestuur voor enkele aangepaste regels. Zo is er maar plaats voor maximum 30 zwemmers. Wie wil zwemmen, kan telefonisch een tijdsslot reserveren en krijgt een bevestiging per mail. Met die bevestiging krijg je toegang tot de zwemzone. Reserveren is gratis.

Ook op het ponton zal voldoende afstand moeten worden bewaard. Daar zal een circulatieplan gelden zodat zwemmers elkaar niet te dichtbij kruisen. Daarnaast zullen er dit jaar geen kleedkamers worden voorzien. "De kans op besmetting in kleedkamers zou te groot zijn dus mensen zullen zich op voorhand moeten omkleden", vertelt schepen Demon. De zwemzone is open van 27 juni tot 31 augustus. Zwemmen zal mogelijk zijn tussen 13.00 en 20.00 uur onder toezicht van redders.