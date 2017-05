Brugge voert verkeersveilige schoolstraten in

In Brugge komen er een aantal nieuwe fiets- en schoolstraten. Dat maakt deel uit van het actieplan veilige schoolpoort om de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen te verbeteren.

Dat actieplan werd in maart gelanceerd na overleg met de politie. Brugge heeft al een aantal fietsstraten. Nu worden ook schoolstraten ingevoerd waarbij motorvoertuigen tijdens de schoolspitsuren uit de straat worden geweerd. In september starten er twee experimenten met schoolstraten ter hoogte van basisschool De Triangel in Sint-Andries en OLVA Sint-Katarina op Assebroek.

In de omgeving van alle scholen is intussen de zone 30 van kracht. Bij twee scholen is dat nog niet het geval en dus dringt de stad bij het Vlaams Gewest aan om dat aan te passen. Tegen de start van het volgende schooljaar komt er ook een betere aanduiding van de schoolomgeving op het wegdek. Er worden ook een aantal kleinere ingrepen doorgevoerd zoals extra verkeersborden. Bij de start van het nieuwe schooljaar komt er ook een campagne rond verkeerseducatie. Voor gemachtigde opzichters komen er bijkomende vormingen en de politie zal in de schoolomgevingen extra controleren op de snelheid en de tonnagebeperking.