Brugge voorziet 245 stille plaatsen voor studenten

Ze kunnen daarvoor terecht in de Stadshallen (200 plaatsen) en in The Student Village en fuifzaal Het Cachot in de Hauwestraat (45 plaatsen). Schepen van Jeugd en Brugge Studentenstad Mathijs Goderis: “We richten ons hierbij op de hogeschool- en universiteitsstudenten. Ze moeten niet in Brugge studeren, Brugse jongeren die bijvoorbeeld in Gent studeren zijn ook welkom.” Door de coronacrisis is de capaciteit dit jaar beperkt tot 245 studieplekken. Het is de bedoeling dat die vooral ingevuld worden door mensen die echt geen alternatieven hebben zoals geen eigen kot of rustige ruimte thuis.

Stadshallen

De stadshallen zijn bereikbaar van maandag 25 mei tot en met dinsdag 30 juni, op weekdagen telkens van 9.00 tot 18.00 uur (uitgezonderd feestdagen). Reserveren is verplicht en kan vanaf maandag 18 mei via www.bruggestudentenstad.be. In de Stadshallen is er wifi en toezichters aanwezig. De tafels staan op veilige afstand van elkaar en op de vloer zijn richtingsindicaties aangebracht. Aan de ingang is er handgel beschikbaar. Het sanitair, de tafels en stoelen worden elke avond gedesinfecteerd, zodat ze de volgende dag weer klaar zijn voor gebruik. “We vragen aan de studenten om een mondmasker te dragen bij het binnenkomen, en bij verplaatsingen in de Stadshallen. Tijdens het studeren aan hun tafel mogen ze het masker uitdoen”, zegt schepen Mathijs Goderis. De zalen gaan open om 9.00 uur, maar aanmelden kan tussen 9.00 en 10.00 uur zodat een spreiding van de studenten mogelijk is.

Andere plaatsen voor studenten partnerscholen

Ook in The Student Village en fuifzaal Cachot in de Hauwerstraat worden 45 studieplekken ingericht. Deze zijn echter exclusief voorbehouden voor studenten van de partnerscholen, de Brugse campussen van Howest, VIVES, KU Leuven, ZoWe Verpleegkunde en Vesalius Verpleegkunde. Reservaties verlopen via de Stuvo’s van die scholen.